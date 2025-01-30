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Коммерсантъ FM
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В Нидерландах задержаны подозреваемые в краже 2500-летнего шлема из музея

Нидерландская полиция задержала троих подозреваемых в ограблении музея Дренте в городе Ассен. При них не обнаружены те бесценные экспонаты, которые были вынесены грабителями в ночь с 24 на 25 января из музея. В полиции сообщают, что сейчас допрашивают подозреваемых и проводят обыски.

Фото: RTL Nieuws / AP

Фото: RTL Nieuws / AP

Грабители проникли в здание музея Дренте 25 января в 3:45, предварительно подорвав входную дверь с помощью взрывчатки. Преступники зашли в залы, где в те дни проходила выставка об истории Дакийского царства, и похитили четыре экспоната, относящиеся к 450 году до н. э.: знаменитый шлем Коцофенешти, изготовленный из 1 кг чистого золота, и три золотых браслета.

В ходе расследования полиция Нидерландов установила данные автомобиля Volkswagen Golf, которым воспользовались преступники, предварительно угнав, и который после ограбления сожгли. Кроме того, полиция распространила фотографию одного из подозреваемых. Через несколько были задержаны три человека. В музее Дренте уже выразили радость по поводу «обнадеживающих новостей».

Алена Миклашевская

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