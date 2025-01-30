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Коммерсантъ FM
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Патриарх Кирилл предложил давать декретный отпуск в первый триместр беременности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил распространить декретный отпуск на первые три месяца беременности. Он назвал этот период «самым сложным». Сейчас отпуск по беременности и родам в большинстве случаев предоставляется женщинам, находящимся на 30-й неделе беременности.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Госдуме

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный — первый триместр беременности»,— сказал патриарх, выступая на пленарном заседании в рамках ХIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме (цитата по ТАСС). Депутат Госдумы Яна Лантратова (СРПЗ) поддержала идею патриарха и пообещала, что депутаты возьмут эту тему в работу.

В российском законодательстве не закреплено понятие «декретного отпуска». Вместо этого существуют «отпуск по беременности и родам» (ст. 255 ТК РФ) и «отпуск по уходу за ребенком» (ст. 256 ТК РФ). Первый отпуск положен беременной женщине на основании листка нетрудоспособности, который выдается акушер-гинекологом на 30-й неделе (при вынашивании одного ребенка без осложнений), 28-й неделе (при многоплодной беременности), 27-й неделе (при проживании в местности, загрязненной радиацией). При обычной беременности отпуск по беременности и родам составляет 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов.

Полина Мотызлевская

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