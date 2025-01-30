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Нижегородку обокрали при продаже аккаунта в онлайн-игре

Мошенники обокрали жительницу Бора (Нижегородская область), когда она попыталась продать аккаунт в онлайн-игре. По данным полиции, аферист под видом покупателя связался с нижегородкой в одном из мессенджеров и сообщил, что готов к покупке.

Продавец предоставила покупателю телефон и имя своей знакомой, с которой она общалась в чате продаваемой игры и которая согласилась помочь. После этого потерпевшая получила от своей знакомой скриншот с якобы поступившими от покупателя 20 тыс. руб.

Знакомая пояснила, что для того, чтобы получить деньги, нужно перечислить ей аналогичную сумму и указала счет. Потерпевшая перевела деньги, но ее знакомая написал, что перевод не прошел. Она попросила перевести деньги еще раз и пообещала вернуть их после продажи аккаунта. Всего потерпевшая перевела 54 тыс. руб.

Связавшись со своей знакомой, нижегородка выяснила, что никаких денег она не получала, а ее аккаунт взломали мошенники, которые и отправляли сообщения своей жертве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В случае поимки аферистам грозит до пяти лет колонии.

Андрей Репин

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