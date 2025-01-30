В Москве простились с актером Игорем Янковским

В московском Белом зале Дома кино прошло прощание с медиаменеджером и актером Игорем Янковским. Позднее на Троекуровском кладбище состоятся похороны господина Янковского. Он умер 27 января в возрасте 73 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Попрощаться с актером пришли его сын Денис, младший брат режиссер Владимир Янковский, двоюродный брат актер Филипп Янковский, президент Российской академии рекламы, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Владимир Филиппов, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев и другие.

Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник актера Олега Янковского. Он окончил театральное училище им. Щукина, а после служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной до 1992 года. За всю жизнь он сыграл в 40 фильмах и сериалах. С 2004 по 2006 год господин Янковский был президентом АКАР.