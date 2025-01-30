Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы МИД России обсудил с послом Сирии отношения стран

Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в России Башаром Джаафари отношения стран с учетом недавнего визита российской делегации в Дамаск. Встреча, сообщило российское внешнеполитическое ведомство, прошла по инициативе сирийского посла.

Михаил Богданов

Михаил Богданов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Михаил Богданов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-сирийских отношений, в том числе с учетом итогов визита российской межведомственной делегации в Дамаск 28 января»,— говорится в пресс-релизе российского МИДа.

Впервые после смены власти в Сирии в переговорах с российской делегацией участвовали Михаил Богданов, фактический лидер страны Ахмед аш-Шараа, министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и министр здравоохранения Махер аш-Шараа. По утверждению сирийских властей, на встрече обсуждалось «восстановление доверия» к России в том числе за счет «компенсации». Михаил Богданов назвал беседу конструктивной. Изменений в вопросе двух военных баз России нет.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Но деньги вперед».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...