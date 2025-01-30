Замглавы МИД России обсудил с послом Сирии отношения стран

Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в России Башаром Джаафари отношения стран с учетом недавнего визита российской делегации в Дамаск. Встреча, сообщило российское внешнеполитическое ведомство, прошла по инициативе сирийского посла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Богданов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Богданов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-сирийских отношений, в том числе с учетом итогов визита российской межведомственной делегации в Дамаск 28 января»,— говорится в пресс-релизе российского МИДа.

Впервые после смены власти в Сирии в переговорах с российской делегацией участвовали Михаил Богданов, фактический лидер страны Ахмед аш-Шараа, министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и министр здравоохранения Махер аш-Шараа. По утверждению сирийских властей, на встрече обсуждалось «восстановление доверия» к России в том числе за счет «компенсации». Михаил Богданов назвал беседу конструктивной. Изменений в вопросе двух военных баз России нет.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Но деньги вперед».

Лусине Баласян