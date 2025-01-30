«Россети» реконструировали подстанцию в Воронежской области за 76 млн рублей

Специалисты ПАО «Россети» завершили реконструкцию подстанции мощностью 220 кВ в Бобровском районе Воронежской области. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе компании, стоимость работ составила 76 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Филиал ПАО «Россети» — Магистральные электрические сети Центра — установил новые элегазовые выключатели на 110 кВ, внедрил современные микропроцессорные терминалы релейной защиты и противоаварийной автоматики. В компании отметили, что все оборудование произведено в России. Работы велись без ограничения электроснабжения.

По данным «Россетей», реализация проекта должна повысить надежность поставки ресурса для более 50 тыс. жителей региона, сельскохозяйственных и пищевых предприятий. Кроме того, появилась возможность подключения к сети новых заявителей.

О смене руководства в компании «Россети Центр» — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова