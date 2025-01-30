Глава СКР поставил на контроль проверку информации об избиении подростка в Самарской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход процессуальной проверки по обращению о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в п. Придорожный. Также глава СК РФ запросил доклад о промежуточных результатах проверки и принятом решении по ее итогам. Об этом сообщает СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно информации ведомства, в ноябре прошлого года два одноклассника «жестоко избили 14-летнего мальчика» на территории образовательного учреждения. Подросток получил многочисленные травмы головы, его госпитализировали. Ему необходима операция.

Также в ведомстве уточняют, что по словам заявительницы, «один из нападавших ранее неоднократно избивал и других детей, однако руководством учебного заведения и компетентными органами мер реагирования не принято».

В СУ СК России по Самарской области по поступившему обращению начали процессуальную проверку.

Руфия Кутляева