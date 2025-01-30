Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР поставил на контроль проверку информации об избиении подростка в Самарской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход процессуальной проверки по обращению о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в п. Придорожный. Также глава СК РФ запросил доклад о промежуточных результатах проверки и принятом решении по ее итогам. Об этом сообщает СК России.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно информации ведомства, в ноябре прошлого года два одноклассника «жестоко избили 14-летнего мальчика» на территории образовательного учреждения. Подросток получил многочисленные травмы головы, его госпитализировали. Ему необходима операция.

Также в ведомстве уточняют, что по словам заявительницы, «один из нападавших ранее неоднократно избивал и других детей, однако руководством учебного заведения и компетентными органами мер реагирования не принято».

В СУ СК России по Самарской области по поступившему обращению начали процессуальную проверку.

Руфия Кутляева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...