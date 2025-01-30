Пост-продакшн фильма «Фарзана идет на запад» обойдется в 3 млн рублей

ГАУ РБ «Киностудия "Башкортостан"» собирается подписать договор с индивидуальным предпринимателем Леонидом Филиновым на пост-продакшн фильма «Фарзана идет на запад», следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок. Закупка проводилась у единственного поставщика, цена договора — 3,1 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», для съемок фильма военно-патриотической тематики с рабочим названием «Фарзана идет на запад» башкирское молодежное движение «Маскат» получило 14,2 млн руб. из Фонда грантов главы Башкирии. Общий бюджет проекта — около 28 млн руб.

Идэль Гумеров