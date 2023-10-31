Фонд грантов главы Башкирии распределил 50 млн рублей на создание фильмов

Фонд грантов главы Башкирии подвел итоги конкурса по поддержке проектов в сфере кинематографии. По его итогам определены пять победителей, которые суммарно получат 50 млн руб. на создание трех полнометражных фильмов, одного короткометражного и одного анимационного фильма, сообщила пресс-служба фонда. Конкурс проводился в текущем году впервые по инициативе главы республики Радия Хабирова. По условиям состязания, максимальная сумма гранта на один проект составляет 15 млн руб.

АНО «Центр возрождения, сохранения и преумножения семейных традиций „Любимая семья“» получит 7,38 млн руб. на создание фильма «Два брата» по мотивам одноименной притчи Владимира Мегре. «Содержание притчи перенесено в современные условия и имеет национальный колорит»,— отмечается в сообщении. На роли братьев-близнецов планируется пригласить актеров Владимира и Юрия Торсуевых, снявшихся в фильме «Приключения Электроника». Общий бюджет картины составляет около 10 млн руб., из которых 2,6 млн руб. создатели фильма привлекут из собственных источников.

«Фонд поддержки кинематографа „89 промоушен (продвижение)“» выиграл 8,86 млн руб. на создание 42-минутного образовательно-развлекательного мультфильма «Алифбэ», который «в легкой и увлекательной форме обучает детей до 3–5 лет буквам башкирского алфавита», отмечается в сообщении.

Фонд по сохранению культурного наследия «Самрау» получит 5,64 млн руб. (плюс финансирование 2,73 млн руб.) на создание первой серии научно-популярного фильма «Место силы. Визит-центр „Тура-хан“». В нем расскажут о первом этапе строительства Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Общий бюджет проекта — около 8,4 млн руб.

Проект «Уфа, я люблю тебя!» реализует Центр креативных индустрий «Медиастарт». Размер гранта составляет около 14 млн руб. (собственное финансирование — 340 тыс. руб.). Полнометражный альманах из четырех короткометражных фильмов, посвященных современной жизни республики и ее жителей, будет создан совместно с ООО «Аскар фильм».

Региональная общественная молодежная организация «Башкирское молодежное движение „ Маскат“» выиграло 14,2 млн руб. на создание военно-патриотического фильма для детей и молодежи «Фарзана идет на запад». «Особое значение имеет то, что центральные герои картины — подростки, ставшие участниками гуманитарного подвига, связанного с перегоном стада коров в освобожденные от нацистов районы Советской Украины»,— отмечается в сообщении фонда. Общий бюджет проекта — около 28 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте