Обвиняемого в двойном убийстве нижегородца арестовали на два месяца

Уренский районный суд на два месяца арестовал местного жителя, обвиняемого в двойном убийстве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По версии следствия, 28 января подсудимый поссорился с двумя собутыльниками, потому что они отказались уходить из его квартиры и легли спать. Хозяин дома несколько раз ударил гостей топором по голове, они скончались на месте.

Уголовное дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). 31-летнему обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Елена Ковалева