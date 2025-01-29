Жителя Нижегородской области задержали по обвинению в двойном убийстве топором

В городе Урене Нижегородской области местная жительница сообщила в полицию о том, что в квартире дома на улице Индустриальной ее сожитель совершил убийство, рассказали в региональном ГУ МВД 29 января.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила тела двоих мужчин. Как полагает следствие, 28 января хозяин жилья распивал алкоголь с гостями, и у них возник конфликт из-за того, что последние не хотели уходить и легли спать. Затем подозреваемый ударил обоих гостей несколько раз топором, от чего они умерли.

По данному факту завели дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Участковый полиции и следователи СК задержали 31-летнего подозреваемого. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. По предъявленной статье фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Галина Шамберина