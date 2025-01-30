В 2025 году в ГЛК «Аджигардак» запустят канатные дороги

В горнолыжном комплексе «Аджигардак» началась масштабная реконструкция, которая позволит объекту к 2028 году получить статус всесезонного курорта федерального значения. Осенью текущего года в ГЛК планируют открыть новые канатные дороги первой очереди, сообщает пресс-служба инвестиционного блока челябинского центра «Мой бизнес».

На данный момент ведется доработка бизнес-плана, заключены договоры на газо- и электроснабжение, проектируется водовод. Инвесторами являются специализированный застройщик «Икар Восток» и проектная компания «Аджигардак». Они планируют вложить в модернизацию 20 млрд рублей. Планируется, что курорт сможет принимать 460 тыс. туристов в год.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», всего в развитие комплекса до 2028 года вложат 60 млрд руб. Новый курорт будет включать гостиницы и апарт-отели на 900 номеров, а также 29 км горнолыжных трасс.

Виталина Ярховска