Чувашия планирует заключить соглашение с Бухарской областью Узбекистана

Кабмин Чувашии планирует подписать соглашение с хокимиятом Бухарской области Узбекистана о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной и культурно-гуманитарной сферах. Подписание ожидается заключить в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая состоится 28–30 апреля 2025 года в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева.

Кроме того, ожидается визит в Кашкадарьинскую область для посещения местных предприятий и подписания соглашения об установлении дружественных отношениях между Новочебоксарском и узбекским городом Карши на 2025–2026 года.

Господин Николаев во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в России Ботижором Асадовым также обсудил вопросы торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества сторон.

Артём Дергунов