Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ЕС не настаивают на присоединении Казахстана к санкциям против РФ

Спецпосланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что в Брюсселе уважают решение Казахстана не присоединяться к санкциям ЕС против РФ.

«Европейский союз полностью уважает позицию Казахстана не присоединяться к санкциям ЕС»,— заявил Дэвид О'Салливан на брифинге в четверг в ходе визита в Астану (цитата по ТАСС).

По словам спецпосланника, у Брюсселя «нет никакого намерения вмешиваться или каким-либо образом портить законные торговые отношения России с Казахстаном». Он заверил, что в ЕС «не настаивают и не будут настаивать на том, чтобы Казахстан принял санкции».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в которые планируется включить широкий круг объектов — от СПГ до консолей для видеоигр.

Подробнее об антироссийских санкциях — в публикации «Ъ» «Санкции множатся, а переговоров все нет».

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...