В ЕС не настаивают на присоединении Казахстана к санкциям против РФ

Спецпосланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что в Брюсселе уважают решение Казахстана не присоединяться к санкциям ЕС против РФ.

«Европейский союз полностью уважает позицию Казахстана не присоединяться к санкциям ЕС»,— заявил Дэвид О'Салливан на брифинге в четверг в ходе визита в Астану (цитата по ТАСС).

По словам спецпосланника, у Брюсселя «нет никакого намерения вмешиваться или каким-либо образом портить законные торговые отношения России с Казахстаном». Он заверил, что в ЕС «не настаивают и не будут настаивать на том, чтобы Казахстан принял санкции».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в которые планируется включить широкий круг объектов — от СПГ до консолей для видеоигр.

Подробнее об антироссийских санкциях — в публикации «Ъ» «Санкции множатся, а переговоров все нет».

Анастасия Домбицкая