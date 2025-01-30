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На отлов бездомных животных в Нижнем Новгороде выделили 6,5 млн рублей

МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода» объявило конкурс по выбору подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных в 2025 году. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 6,47 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заявку на конкурс можно подать до 7 февраля, победителя выберут 11 февраля. Подрядчик должен будет ловить бездомных кошек и собак, передавать их в приют, осматривать и регистрировать животных, оказывать им необходимую ветеринарную помощь. Если питомец потерялся и у него есть хозяин, его вернут. Если нет, подрядчик будет искать нового владельца.

По данным «СПАРК Интерфакс», с 2020 по 2024 год контракт на отлов и содержание бездомных животных в Нижнем Новгороде заключали с ООО «Зоозащита НН» Владимира Гройсмана. В прошлом году на это было выделено 5,1 млн руб.

Елена Ковалева

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