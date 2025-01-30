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Вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыли из-за «анонимного сообщения»

Вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыли из-за поступившего сотрудникам музея «анонимного сообщения с угрозой режиму безопасности», передает пресс-служба учреждения. В данный момент проверяются экспозиционные залы и служебные помещения.

«Вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд (Миллионная, 37/Дворцовая наб., 36). Посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день»,— написали в Telegram-канале Эрмитажа.

О возобновлении штатного режима работы музея будет сообщено дополнительно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 700 человек эвакуировали в Петербурге за сутки из-за лжеминеров из США.

Дарья Астанина

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