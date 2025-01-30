Социолог УрФУ предложила ввести новый курс для студентов и повысить рождаемость

Профессор Уральского Федерального университета (УрФУ) Анна Багирова предложила ввести новый предмет «Технологии родительского труда» для студентов вузов, коледжей и техникумов. Об этом она сообщила в программе «Акцент» на ОТВ.

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По мнению госпожи Багировой, обучение новому предмету должно быть непрерывным и обязательным, с итоговой аттестацией. В рамках курса, помимо технологий родительства, студентам должны рассказывать о ценности семьи и мерах господдержки.

«Стипендия в размере МРОТ — это определенный финансовый ресурс для молодого человека. Чем меньше финансовых проблем испытывает студент, тем больше у него возможностей для реализации каких-то других жизненных задач. В ряду этих жизненных задач может стоять и создание семьи. Поэтому, безусловно, хорошая инициатива», — отметила Анна Багирова.

Согласно опросам, проведенным профессором университета, большинство студентов планируют создать семью с детьми в возрасте 25-29 лет. 53% студентов ориентированы на двух детей, 18% — на троих и более. При этом о многодетности чаще мечтают юноши.

По словам госпожи Багировой, главным фактором, который мог бы стимулировать рождаемость, студенты считают решение жилищного вопроса, в частности, участие работодателей в жилищных программах и дополнительные выплаты при рождении детей.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил условия получения материальной поддержки для студентов колледжей и техникумов. Как сообщили в департаменте информационной политики, матпомощь смогут получать студенты, у которых родился ребенок в период обучения. В 2024 году из областного бюджета было выделено более 53 млн руб. на предоставление материальной поддержки студентам.

Полина Щуцкая