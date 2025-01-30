Агропредприятия Сочи в 2024 году приняли не менее 245 тысяч туристов

В 2024 году агропредприятия Сочи приняли не менее 245 тыс. туристов, пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта. Самым популярным предприятием среди агротуристов в Сочи стала «Ферма Экзархо»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Ферму Экзархо» за год посетило не менее 48 тыс. человек. С 2020 года турпоток сюда вырос в 14 раз — с 3,5 тыс. до нынешнего уровня. Вторым по посещаемости объектом стала Усадьба Кошмана, принявшая около 25 тыс. туристов, что вдвое больше, чем пять лет назад.

Остальные агротуристические комплексы города за прошлый год привлекли более 170 тыс. гостей. В администрации отмечают, что сочинские сельхозпредприятия успешно развивают экскурсионное направление, предлагая дегустации собственной продукции. В настоящее время в городе действует более 20 маршрутов сельского туризма.

По словам основателя «Фермы Экзархо» Инги Экзархо, основной поток туристов приходится на лето и новогодние праздники. Посещаемость зависит от погодных условий и общего турпотока в регионе. В минувшем году особенно востребованы были комплекс с животными и ресторан, заметно вырос спрос на фермерскую продукцию.

Госпожа Экзархо отметила, что интерес к агротуризму растет. Люди стремятся выезжать за город, общаться с животными, наслаждаться природой, пробовать фермерские продукты.

Вячеслав Рыжков