Вас согреет

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Коммерсантъ FM
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Маникюр шоколадных оттенков

Дубайский шоколад захватил сердца во всем мире. «Коммерсантъ Стиль» показывает, какие варианты дизайна ногтей в цветах самого вкусного десерта смотрятся в этом сезоне максимально актуально.

Фото: @haileybieber

Фото: @haileybieber

Коричневый – бесспорно главный оттенок осеннего и зимнего сезонов. Помимо того, что институт Pantone выбрал его цветом 2025 года, что лишний раз доказывает неслучайность популярности оттенков шоколада, помешательство на дубайском шоколаде с фисташковой начинкой (всегда и везде - sold out) подстегнуло интерес к этому оттенку и в маникюре. Сам по себе теплый, «вкусный» и неагрессивный (как, например, тот же алый) цвет какао смотрится свежо и актуально. В галерее – самые заманчивые варианты дизайна: от монохромного нанесения разных оттенков, до сочетаний с металликом и глиттером.

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Фото: @lolo.nailedit

Фото: @matejanova

Фото: @thedutchnailtech

Фото: @betina_goldstein

Фото: @iramshelton

Фото: @matejanova

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Фото: @anouknailedit

Фото: @gelcare.official

Фото: @nonnailartist

Фото: @alyxlippiatt

Фото: @alyxlippiatt

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Фото: @lolo.nailedit

Фото: @matejanova

Фото: @thedutchnailtech

Фото: @betina_goldstein

Фото: @iramshelton

Фото: @matejanova

Фото: @_by_shelley

Фото: @anouknailedit

Фото: @gelcare.official

Фото: @nonnailartist

Фото: @alyxlippiatt

Фото: @alyxlippiatt

Ирина Кириенко

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