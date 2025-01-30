Вас согреет

Дубайский шоколад захватил сердца во всем мире. «Коммерсантъ Стиль» показывает, какие варианты дизайна ногтей в цветах самого вкусного десерта смотрятся в этом сезоне максимально актуально.

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Коричневый – бесспорно главный оттенок осеннего и зимнего сезонов. Помимо того, что институт Pantone выбрал его цветом 2025 года, что лишний раз доказывает неслучайность популярности оттенков шоколада, помешательство на дубайском шоколаде с фисташковой начинкой (всегда и везде - sold out) подстегнуло интерес к этому оттенку и в маникюре. Сам по себе теплый, «вкусный» и неагрессивный (как, например, тот же алый) цвет какао смотрится свежо и актуально. В галерее – самые заманчивые варианты дизайна: от монохромного нанесения разных оттенков, до сочетаний с металликом и глиттером.

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Ирина Кириенко