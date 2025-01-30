Жительницу Орска обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника ГАИ

В Орске суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре прошлого года сотрудник ГАИ остановил автомобиль из-за «передвижения в темное время суток с выключенными фарами». Управляла автомобилем жительница Орска. Ее направили на медицинское освидетельствование в связи с наличием признаков опьянения

Автомобиль «подлежал перемещению на специализированную стоянку». Обвиняемая во время эвакуации транспортного средства нанесла удар рукой по лицу инспектора и высказала в его адрес оскорбления и ругательства.

Руфия Кутляева