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Коммерсантъ FM
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CBS News: в реке найден черный ящик разбившегося под Вашингтоном самолета

Дайверам удалось попасть в кабину самолета American Airlines, который потерпел крушение под Вашингтоном и упал в реку, сообщает CBS News. Специалисты, как предполагается, обнаружили бортовой самописец лайнера. Телеканал отмечает, что пока неизвестно, найден ли речевой самописец переговоров пилотов или устройство, хранящее данные о характеристиках самолета.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пассажирский самолет направлялся из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон. При заходе на посадку он столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60, после чего упал в реку. Обломки лайнера находятся на глубине от полутора до двух с половиной метров. По словам корреспондента CBS News, на берегу реки Потомак продолжают находить останки погибших пассажиров.

Всего на борту лайнера, по данным авиакомпании, находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из трех человек. Информации о выживших пока нет. На месте крушения работают около 300 спасателей.

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Вашингтоне

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов&lt;br> На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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