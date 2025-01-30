CBS News: в реке найден черный ящик разбившегося под Вашингтоном самолета

Дайверам удалось попасть в кабину самолета American Airlines, который потерпел крушение под Вашингтоном и упал в реку, сообщает CBS News. Специалисты, как предполагается, обнаружили бортовой самописец лайнера. Телеканал отмечает, что пока неизвестно, найден ли речевой самописец переговоров пилотов или устройство, хранящее данные о характеристиках самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Пассажирский самолет направлялся из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон. При заходе на посадку он столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60, после чего упал в реку. Обломки лайнера находятся на глубине от полутора до двух с половиной метров. По словам корреспондента CBS News, на берегу реки Потомак продолжают находить останки погибших пассажиров.

Всего на борту лайнера, по данным авиакомпании, находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из трех человек. Информации о выживших пока нет. На месте крушения работают около 300 спасателей.