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Полиция Сочи прокомментировала вызвавшее резонанс задержание прохожего на улице

В пресс-службе УВД Сочи прокомментировали появившиеся в соцсетях сообщения о том, что «неизвестные силой усадили мужчину в автомобиль». Горожане предполагали, что прохожего похищают, публикация вызвала широкий резонанс в Telegram-каналах.

Фото: ЧП «Сочи»

Фото: ЧП «Сочи»

В полиции объяснили, что «неизвестные» являются сотрудниками правоохранительных органов. Она задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи. Нарушитель во время задержания оказал сопротивление и отказывался сесть в служебный транспорт. В связи с этим к нему были применены спецсредства и физическая сила.

В УВД отметили также, что, уже находясь в салоне машины, подозреваемый пытался причинить вред своему здоровью. Сочинца доставили в отдел полиции, куда вызвали бригаду скорой помощи. Задержанного поместили в психоневрологический диспансер.

«Ъ-Сочи» писал, что полицейские курорта задержали жителя, нападавшего на прохожих. Он также сбил подростка, передвигаясь на велосипеде.

Вячеслав Рыжков

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