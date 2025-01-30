В Ульяновской области обнаружены сайты-клоны медучреждений

Сайты-клоны медицинских учреждений выявлены в Ульяновской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В настоящее время ведется работа по блокировке фальшивых ресурсов»,— говорится в сообщении.

Чиновники призывают жителей региона быть бдительными и проверять любую сомнительную информацию. Адреса официальных сайтов областных медучреждений размещены на портале ульяновского минздрава.

Региональное правительство напоминает, что сайты-клоны опасны кражей личных и учетных данных, а также логинов и паролей. Кроме того, через указанные ресурсы распространяется вредоносное программное обеспечение и навязываются платные услуги.

Георгий Портнов