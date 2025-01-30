В Копейске задержали начальника миграционного отдела полиции

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальницы отдела по вопросам миграции ОМВД России по Копейску. Ее подозревают в получении взятки в значительном размере, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подозреваемую задержали сотрудники регионального УФСБ России. По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года начальница миграционного отдела через посредника получила деньги от иностранца за быстрое получение гражданства РФ. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, сумма взятки составила 15 тыс. руб.

Следователи уже провели обыски на работе и дома у подозреваемой. Планируется предъявить ей обвинение и избрать меру пресечения.