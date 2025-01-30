За январь в Краснодаре квартиры на вторичном рынке подорожали на 2,3%

За январь 2024 года в Краснодаре средняя цена квартиры на вторичном рынке увеличилась на 2,3%, до 7,3 млн руб. Об этом говорится в исследовании на портале «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Цена за квадратный метр в Краснодаре в начале 2025 года снизилась на 1%, до 136,8 тыс. руб. По стоимость вторичных квартир столица Кубани находится на 11-м месте.

Сочи занял второе место. На курорта в январе цена за квадратный метр снизилась на 0,5%, до 302,1 тыс. руб. Средняя цена квартиры увеличилась на 0,7%, до почти 12,9 млн руб.

Лидером рейтинга традиционно стала Москва. Там вторичные квартиры подорожали на 1,7%, до 21,2 млн руб. в среднем, квадратный метр — на 1%, до 353,4 тыс. руб. Санкт-Петербург занят третье место в рейтинге — квадратный метр подорожал на 0,7%, до 209,1 тыс. руб., средняя цена квартиры увеличилась на 1,1%, до 11,9 млн руб.

Севастополь занял в рейтинге шестое место. В регионе стоимость квадратного метра не изменилась — 170,7 тыс. руб., цена квартиры снизилась на 0,2%, до 8,7 млн руб.

Столица соседнего Крыма занимает седьмое место. В Симферополе в январе квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 0,3%, квартиры при этом подешевели на 0,4%, до 8,4 млн руб.

В среднем по России цена квадратного метра увеличилась на 0,4%, до 118,2 тыс. руб. Объекты вторичного рынка подорожали на 1%, до 6,3 млн руб.

Татьяна Ручкина