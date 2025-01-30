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Капитан «Локомотива» покинул список травмированных

Капитан ярославского ХК «Локомотив» Александр Елесин выведен из списка травмированных. Соответствующая информация размещена на сайте КХЛ.

Александр Елесин

Александр Елесин

Фото: ХК «Локомотив»

Александр Елесин

Фото: ХК «Локомотив»

Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин сообщал, что Александр Елесин «приболел». Капитан находился в списке травмированных с 18 января. Всего он пропустил пять матчей.

В списке травмированных у «Локомотива» остается основной вратарь Даниил Исаев. Он получил травму в ходе игры с московским «Спартаком» 10 января. Сообщалось, что он выбыл из игрового процесса примерно на месяц.

Алла Чижова

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