Капитан «Локомотива» покинул список травмированных

Капитан ярославского ХК «Локомотив» Александр Елесин выведен из списка травмированных. Соответствующая информация размещена на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Елесин

Фото: ХК «Локомотив» Александр Елесин

Фото: ХК «Локомотив»

Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин сообщал, что Александр Елесин «приболел». Капитан находился в списке травмированных с 18 января. Всего он пропустил пять матчей.

В списке травмированных у «Локомотива» остается основной вратарь Даниил Исаев. Он получил травму в ходе игры с московским «Спартаком» 10 января. Сообщалось, что он выбыл из игрового процесса примерно на месяц.

Алла Чижова