Капитан «Локомотива» покинул список травмированных
Капитан ярославского ХК «Локомотив» Александр Елесин выведен из списка травмированных. Соответствующая информация размещена на сайте КХЛ.
Александр Елесин
Фото: ХК «Локомотив»
Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин сообщал, что Александр Елесин «приболел». Капитан находился в списке травмированных с 18 января. Всего он пропустил пять матчей.
В списке травмированных у «Локомотива» остается основной вратарь Даниил Исаев. Он получил травму в ходе игры с московским «Спартаком» 10 января. Сообщалось, что он выбыл из игрового процесса примерно на месяц.