МИД РФ: нельзя допустить, чтобы в Сербии воцарился хаос

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что нельзя допустить, чтобы на почве протестов в Сербии воцарился хаос. Об этом говорится в официальном заявлении, выпущенном на фоне обострившейся внутриполитической обстановки в республике.

«Уличные протесты в Сербии, вспыхнувшие три месяца назад как реакция граждан на трагедию на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, приобрели широкий масштаб»,— говорится в заявлении МИД РФ. «Нельзя допустить, чтобы на этой почве в Сербии воцарился хаос. Страна и без того сталкивается с многочисленными внешними и внутренними вызовами»,— подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ выразили уверенность в том, что руководство Сербии «делает все, чтобы предотвратить драматичное развитие событий». «Видим, что власти прислушиваются к критическим сигналам. В свою очередь проявляют готовность к прямому диалогу со всеми в рамках политического процесса»,— отметили в дипведомстве. И призвали демонстрантов «проявлять здравый смысл» и «не идти на поводу у тех, кто нагнетает эмоции».

Поводом для организованных сербскими студентами протестов стала гибель 15 человек в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Протестующие, в частности, требовали отставки Александра Вучича, мэра Нови-Сада Милана Джурича и премьера Милоша Вучевича. Во вторник, спустя несколько часов после 24-часовой блокады главной магистральной развязки Белграда, сербский премьер Милош Вучевич подал в отставку.

Подробнее о ситуации в Сербии — в публикации «Ъ» «Сербия пережила блокаду с потерями».

Анастасия Домбицкая