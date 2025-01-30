Ростовчане взяли 4 млрд рублей кредитов перед Новым годом

Жителям Ростовской области декабре прошлого года выдали свыше 33 тыс. кредитов на общую сумму более 4 млрд руб. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средняя сумма одного кредита в декабре составила 122 тыс. руб. сроком на 22 месяца. По сравнению с ноябрем 2024 года, количество выданных кредитов уменьшалось на 17% и продолжает показывать отрицательную динамику. Так, общий объем кредитного портфеля уменьшился на 21%, а средний размер чека на 4%.

Однако Ростовская область заняла восьмое место по объему выданных денежных средств и вошла в десятку регионов-лидеров, уступив Московской и Свердловской областям, Санкт-Петербургу, Москве, Краснодарскому краю, а также республикам Башкортостан и Татарстан.

Снежана Стодольская