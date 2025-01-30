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Сочинца в Краснодаре будут судить за драку в караоке-клубе

Краснодарские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего приезжего из Сочи. Его обвиняют в хулиганстве, передает пресс-служба УМВД Краснодара.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что фигурант и двое его знакомых, находясь в караоке-клубе по улице Бабушкина вступили в словесный конфликт с посетителем заведения. Конфликт перерос в драку, потерпевшему нанесли телесные повреждения в виде ушибов и резаных ран.

Сочинец скрылся от правоохранителей. Его удалось задержать на территории курорта. На время следствия фигуранта поместили под домашний арест. Уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК РФ (хулиганство) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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