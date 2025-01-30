Ярославская область потратит на услуги санавиации 27,2 млн рублей

Ярославская «Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф» ищет подрядчика для выполнения авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Аукцион объявлен на портале zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Исполнитель будет обязан по заявкам заказчика обеспечить вылеты воздушного судна. Причем место выполнения работ не ограничивается Ярославской областью, поэтому возможны вылеты в Ивановскую, Костромскую, Тверскую, Владимирскую, Вологодскую, Московскую области и Москву. Базироваться воздушные судна должны не дальше 50 км от Лисицына,1 в Ярославле, где находится «Станция скорой помощи».

Работы выполняются на вертолетах с медоборудованием с момента заключения контракта и до 30 ноября 2025 года. Начальная стоимость контракта — 27,7 млн руб. Как ранее сообщали в правительстве области, в 2025 году запланировано 47 вылетов.

Алла Чижова