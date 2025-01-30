На Дону за непринятие мер по уборке свалок выписали штрафы на сумму 7 млн рублей

В 2024 году в Ростовской области сотрудники инспекции выписали почти 1,3 тыс. протоколов за непринятие мер по надлежащему содержанию территорий на общую сумму 7 млн руб.Об этом сообщает пресс-служба административной инспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

К административной ответственности привлекли более 270 должностных лиц, включая 38 глав и заместителей глав администраций городских округов и муниципальных районов, а также 63 главы администраций поселений и их заместителей.

Всего в 2024 году ликвидировали более 1,8 тыс. свалочных очагов, в том числе небольшие завалы мусора и крупные скопления отходов. Особое внимание уделили городам Ростов-на-Дону и Таганрог, а также Азовскому и Сальскому районам.

Снежана Стодольская