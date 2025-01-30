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Фасад здания Минобрнауки в Казани загорелся из-за обрыва газового шланга

Возгорание на фасаде здания Минобрнауки Татарстана в Казани, произошедшее 29 января, случилось из-за обрыва газового шланга. Историческое здание не пострадало. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Фасад здания Минобрнауки в Казани загорелся из-за обрыва газового шланга

Фасад здания Минобрнауки в Казани загорелся из-за обрыва газового шланга

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фасад здания Минобрнауки в Казани загорелся из-за обрыва газового шланга

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам председателя комитета Ивана Гущина, при отрицательных температурах для проведения работ на фасадах зданий необходимо обеспечить определенный тепловой режим. Это достигается с помощью сборной конструкции строительных лесов, укрытия материалов баннером и обогрева с использованием газоподающей жидкости.

«Во время работ оборвался газовый шланг и оплавилась небольшая часть сборной конструкции лесов и пленки. На данный момент работы приостановлены, полиэтилен восстанавливается, памятник никаким образом не пострадал, расстояние от конструкции до памятника — порядка полутора метров», — пояснил господин Гущин.

В настоящее время реставрационные работы временно приостановлены. Ведется восстановление защитного покрытия.

Здание, построенное в 1774 году по проекту архитекторов В. И. Кафтырева и П. Г. Пятницкого, является объектом культурного наследия республиканского значения и известно как «Дом П. Г. Каменева-Крупенниковых». Сейчас в нем располагается Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Анар Зейналов

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