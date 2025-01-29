В Казани загорелся фасад здания на улице Кремлевская, 9. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Казани загорелся фасад здания Министерства образования Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов В Казани загорелся фасад здания Министерства образования Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов В Казани загорелся фасад здания Министерства образования Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 3 В Казани загорелся фасад здания Министерства образования Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов В Казани загорелся фасад здания Министерства образования Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов В Казани загорелся фасад здания Министерства образования Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В этом здании находится Министерство образования и науки Республики Татарстан.

«По предварительной информации, на улице Кремлевской, 9 загорелись строительные леса на фасаде здания. Возгорание потушено, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

В Татарстане в 2024 году произошло более 4 тыс. пожаров. Погибшими в результате возгораний числятся 115 человек, еще 202 человека получили травмы.

Артём Дергунов