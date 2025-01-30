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В Новочеркасске произошло массовое отключение света

В 10:05 в Новочеркасске произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без электричества остались жители улиц Разина, Кавказская, Аксайская, Социалистическая, Красный спуск, пер. Трудовой и других близлежащих адресов. Также пострадали пл. Павлова и ул.Пушкинская.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — в течение трех часов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 29 января в 23:35 в городе Шахты произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, приведшее к массовому отключению света.

Снежана Стодольская

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