В Шахтах произошло массовое отключение электроснабжения

29 января в 23:35 в городе Шахты произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нарушение в сети привело к частичному отключению потребителей на улицах: пер. Лепешинского, ул. 25 лет Октября, ул. Чернышевского, ул. Маяковского, пер. Тюменский, ул. Орджоникидзе, пер. Институтский, ул. Садовая, ул. Дачная, просп. Победа Революции, пер. Гаражный, ул. Урицкого, ул. Рылеева, ул. Белинского, ул. Тимирязева, ул. Мусоргского, пер. Гаражный, просп. Карла Маркса, просп. Чернокозова и других.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения составляет один час.

Снежана Стодольская