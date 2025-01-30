Человек погиб на пожаре в селе Приволжье Самарской области

Вчера, 29 января, в 17:12 (MSK+1) в пожарно-спасательную часть № 122 поступило сообщение о пожаре в селе Приволжье на улице Комсомольской, проинформировали в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По прибытии пожарными было установлено, что открытым пламенем горит жилой дом на площади 40 кв. м. На тушение подали два ствола «Б», было создано звено газодымозащитной службы.

Полная ликвидация последствий пожара была зафиксирована в 21:02 (MSK+1).

«На пожаре погиб человек. Причины происшествия устанавливаются»,— заявили в ведомстве.

Алексей Алексеев