В Таганроге завершили капремонт крыши 100-летнего жилого дома

По ул. Фрунзе, 27 в Таганроге завершен капитальный ремонт крыши столетнего двухэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капремонта Ростовской области в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фонда капремонта Ростовской области Фото: пресс-служба Фонда капремонта Ростовской области

Здание имеет признаки объекта культурного наследия (ОКН) в части фасада.

Подрядной организацией было выполнено: снятие старого покрытия из шифер, устройство нового покрытия из металлочерепицы, создание безопасного выхода на кровлю и ограждения по периметру крыши, а также замена труб водосточной системы.

Капремонт крыши был принят на выездной проверке с участием специалистов строительного и технического контроля, подрядчика, представителей местной администрации и жителей дома.

Ева Китаева