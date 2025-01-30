Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР потребовал доклад по нападению школьницы с ножом на одноклассника

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по расследованию нападения шестиклассницы на одноклассника с ножом в челябинском лицее. О результатах проверки отчитается руководитель регионального управления СК Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», инцидент произошел 24 января этого года в лицее на северо-западе Челябинска. Между одноклассниками произошел конфликт, из-за чего шестиклассница напала на сверстника со складным ножом, ударив им в бедро мальчика. Подростку оказали медицинскую помощь.

Прокуратура Курчатовского района Челябинска также организовала проверку. Она проверит соблюдение пропускного режима в лицее.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...