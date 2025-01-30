Отправление «Грузовых экспрессов» на Северной железной дороге выросло на 5,5% в 2024 году

В январе-декабре 2024 года со станций Северной железной дороги отправлено 192 «Грузовых экспресса», что на 5,5% больше, чем за предыдущий год. В них перевезено 263,4 тыс. тонн грузов, среди которых пиломатериалы, лесные грузы, нефтепродукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

«Грузовой экспресс» формируется из грузов, принадлежащих разным отправителям, и следует единым составом по расписанию, без переработки вагонов в пути. Это обеспечивает ускоренную доставку грузов, включая небольшие объемы, что удобно для предприятий малого и среднего бизнеса. В сравнении с нормативными сроками доставки перевозки грузовыми экспрессами сокращаются вдвое и более», – рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Так, для экспорта продукции разных региональных производителей пиломатериалов из Республики Коми грузовые экспрессы отправлялись по маршруту Микунь – Самур (Азербайджан). Срок доставки груза был сокращён более чем в два раза.

Грузовые экспрессы регулярно отправлялись для предприятий лесного комплекса Архангельской, Вологодской и Костромской областей по межрегиональным маршрутам Онега – Харовская, Галич – Харовская, Сухона – Полой, Харовская – Сегежа и в обратных направлениях. Срок доставки составлял менее суток.

Со станции Ветласян (Республика Коми) отправлены «Грузовые экспрессы» с нефтепродуктами на ряд станций назначения в Северо-Западном федеральном округе через Санкт-Петербург.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога