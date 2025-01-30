Воронежского нотариуса осудили за сожжение тела мужа

Семилукский райсуд Воронежской области признал местного нотариуса Елену Подобедову виновной в надругательстве над телом мужа (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Ее приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также удовлетворены гражданские иски двух родственников супруга Подобедовой — на 500 тыс. руб. каждый.

По версии следствия, в августе 2021 года Елена Подобедова и Сергей Полищук выкопали из могилы на Коминтерновском кладбище тело Максима Фоменко, сына бывшего депутата местной облдумы Олега Фоменко. Они отвезли его в лес у села Ендовище Семилукского района, облили бензином и сожгли.

Пустующую могилу заметил отец покойного — он заподозрил в исчезновении тела сына Елену. Бывший депутат сообщил о случившемся в полицию, после чего фигурантов задержали. Нотариус не признавала свою вину и заявляла, что ее супруг при жизни говорил о желании быть кремированным.

Изначально дело Подобедовой и Полищука было объединено в одно производство и даже дошло до суда в апреле 2023 года. Однако в том же месяце его вернули правоохранителям, дело в отношении сообщника нотариуса выделили в отдельное производство. В октябре 2024 года ему вынесли аналогичный приговор, также были удовлетворены требования потерпевших на 1 млн руб. в сумме.

Алина Морозова