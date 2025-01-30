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Приставы взыскали 1 млн рублей с жителя Тольятти, заказавшего убийство возлюбленной

В Тольятти с местного жителя взыскан 1 млн руб., который он хотел отдать потенциальному исполнителю убийства своей бывшей девушки. Об этом сообщает Главное управление федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«После расставания со своей возлюбленной у жителя Тольятти возникла в отношении девушки личная неприязнь. Конфликт оказался настолько серьезным, что он решил лишить ее жизни»,— говорится в сообщении.

Горожанин нашел потенциального исполнителя преступления и пообещал тому заплатить за убийство 1 млн руб. Но при передаче гонорара киллеру заказчика задержали силовики. Деньги конфисковали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Суд признал тольяттинца виновным и постановил обратить конфискованные средства в доход государства.

Отделение судебных приставов Комсомольского района Тольятти возбудило в отношении осужденного исполнительное производство. В рамках него сотрудник ведомства «составил акт описи и ареста 200 купюр номиналом 5 тыс. руб. и направил их в доход государства».

Георгий Портнов

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