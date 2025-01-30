Приставы взыскали 1 млн рублей с жителя Тольятти, заказавшего убийство возлюбленной

В Тольятти с местного жителя взыскан 1 млн руб., который он хотел отдать потенциальному исполнителю убийства своей бывшей девушки. Об этом сообщает Главное управление федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«После расставания со своей возлюбленной у жителя Тольятти возникла в отношении девушки личная неприязнь. Конфликт оказался настолько серьезным, что он решил лишить ее жизни»,— говорится в сообщении.

Горожанин нашел потенциального исполнителя преступления и пообещал тому заплатить за убийство 1 млн руб. Но при передаче гонорара киллеру заказчика задержали силовики. Деньги конфисковали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Суд признал тольяттинца виновным и постановил обратить конфискованные средства в доход государства.

Отделение судебных приставов Комсомольского района Тольятти возбудило в отношении осужденного исполнительное производство. В рамках него сотрудник ведомства «составил акт описи и ареста 200 купюр номиналом 5 тыс. руб. и направил их в доход государства».

Георгий Портнов