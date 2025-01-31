Сегодня исполняется 75 лет двукратному олимпийскому чемпиону по биатлону Николаю Круглову (старшему):

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Фото: rusbiathlon.ru Николай Круглов

Фото: rusbiathlon.ru

Его поздравляет вице-президент Союза биатлонистов России, олимпийский чемпион Владимир Барнашов:

— Дорогой Николай Константинович, друг мой, соратник, с которым мы четыре года выступали в сборной СССР, от всей души поздравляю тебя с юбилеем. Ты добился больших успехов в жизни и спорте, стал двукратным олимпийским чемпионом, всегда был примером для нас, членов сборной. Ты также воспитал отличного сына, такого же великого спортсмена, четырехкратного чемпиона мира по биатлону. От все души желаю тебе здоровья и многие лета! Будь добр, живи долго!!!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»