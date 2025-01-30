Проспект Ямашева в Казани стал самой дорогой торговой улицей в регионах России

В январе 2025 года проспект Ямашева в Казани снова стал самой дорогой торговой улицей в регионах России. Максимальная стоимость аренды на проспекте составляет 41,2 тыс. руб. за 1 квадратный метр в год. Об этом сообщает «РБК».

Проспект Ямашева уже был лидером рейтинга в 2023 и 2024 годах. Только летом 2023 года позицию самой дорогой улицы в регионах России заняла ул. Пушкина в Казани.

На втором месте в рейтинге оказалась ул. Одесская в Краснодаре. По данным на январь 2025 года, здесь можно арендовать торговое помещение в среднем за 32,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год. На третьей позиции расположилась площадь Свободы в Нижнем Новгороде, где ставки аренды достигают 31 тыс. руб. в год за квадратный метр.

В рейтинге самых дорогих торговых улиц регионов не учитывались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Диана Соловьёва