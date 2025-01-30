В Ростове следователи выяснят причины пожара, в котором погибли мама с сыном

Следователи проводят проверку обстоятельств и причин пожара, в котором погибли мама с четырехлетним сыном. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области

30 января в следственный отдел по Первомайскому району Ростова поступило сообщение об обнаружении после тушения пожара в частном домовладении, расположенном по ул. Левоневского, тел женщины и её малолетнего сына. По предварительным данным, смерть пострадавших наступила из-за отравления продуктами горения.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что во время возгорания в частном доме мама с ребенком спали. Соседи увидели огонь и вызвали пожарных, однако спасти семью не удалось.

Ева Китаева