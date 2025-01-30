Житель Бирска приговорен к колонии за кражу 1 млн рублей со счета коллеги

Бирский межрайонный суд вынес приговор 30-летнему жителю Бирска, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в краже в значительном размере, а также с банковского счета в крупном размере (ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ). Суд приговорил его к четырем с половиной года колонии особого режима, а также взыскал компенсацию материального ущерба потерпевшим.

Установлено, что в августе 2024 года фигурант уголовного дела подрабатывал на строительной площадке. После совместного употребления алкоголя он воспользовался тем, что напарник уснул, взял его мобильный телефон и через приложение перевел на свой банковский счет более 950 тыс. руб. Также он похитил сотовый телефон у второго коллеги.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений. Ранее он был судим.

Майя Иванова