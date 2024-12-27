Количество оплат улыбкой в Петербурге и Ленобласти выросло до 7%

С начала года оплатой улыбкой от Сбера воспользовались более 2 млн россиян, а количество ежемесячных транзакций увеличилось почти в 14 раз — с почти 500 тыс. в январе до более 6 млн в декабре, сообщает Псковская Лента Новостей.

Лидерами предсказуемо стали Москва и Петербург — 18% и 7% соответственно. Тем не менее, большая часть оплат приходится на регионы — 76%. Самыми «улыбчивыми» городами страны стали Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Северодвинск. Там зафиксировали наибольшее количество транзакций на душу населения.

Самая крупная покупка по биометрии в 2024 году случилась в Петербурге, благодаря улыбке покупатель купил машину за 5,7 млн рублей. В Москве же с помощью новой технологии приобрели ювелирные украшения стоимостью свыше 2 млн рублей.

Чаще всего россияне пользовались улыбкой в сетях магазинов «Красное & Белое», «ВкусВилл», «Бристоль», Fix Price, «Лента», Spar и в аптеке «Апрель». Наиболее часто жители страны платят с помощью новой технологии в обеденное время.

С декабря 2024 года оплатить покупку улыбкой сможет любой житель России. Сбер уже установил 1 млн биотерминалов и в следующем году продолжит развивать инфраструктуру.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с нового года держатели «Единых карт петербуржца» (ЕКП) потеряют скидку при оплате поездок по карте в метро.

Андрей Маркелов