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Коммерсантъ FM
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В 2024 году кубанцы стали получать больше приглашений на работу в других странах

В минувшем году жители Кубани получили на 41% больше приглашений на вакансии в других странах, чем в 2023 году. Об этом сообщает сервис по поиску работы HeadHunter.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Уточняется, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.

Чаще всего жители Краснодарского края получали приглашения на вакансии из Беларуси (23%, или 7,9 тыс. приглашений), Казахстана (19%, или 6,4 тыс.), Турции (11%, или 3,6 тыс.), Грузии (10%, или 3,3 тыс.) и Узбекистана (6%, или 2 тыс.). При этом за год топ-5 наиболее активных в привлечении соискателей Краснодарского края стран поменялся: Казахстан с первого места переместился на второе по числу приглашений, пропустив вперед Беларусь, а Турция обогнала Грузию и Узбекистан, поднявшись на третью позицию с пятой, сообщает пресс-служба HeadHunter Юг.

Наибольшую динамику роста интереса к соискателям из Краснодарского края за год продемонстрировали Китай (1,4 тыс. приглашений, рост в 8 раз), Таиланд (414, рост в 7 раз), Сербия (843, рост почти в 5 раз), Кипр (рост почти в 4 раза), Турция (3,6 тыс., рост в 3 раза), ОАЭ (1,9 тыс., рост почти в 3 раза), Польша (386, рост в 2 раза). Снизился поток приглашений из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана.

Михаил Волкодав

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