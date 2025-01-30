Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинские предприниматели получили почти 1 млрд рублей льготных кредитов

В Челябинской области субъекты малого и среднего предпринимательства в 2024 году получили 316 кредитов и микрозаймов на сумму около 1 млрд руб. Это в два раза больше, чем в 2023-м. Об этом рассказали министр экономического развития региона Марина Клочкова и гендиректор «Мой бизнес» Ирина Казанцева на пресс-конференции.

В прошлом году челябинским предпринимателям было выдано 300 микрозаймов на сумму 733 млн руб. и 16 кредитов в размере 255 млн руб. Также за этот период количество субъектов МСП составило 145 тыс. единиц и увеличилось на 3% с начала 2024 года.

Предпринимателям в прошлом году выдали 297 поручительств для получения кредитов в банках на сумму 2,2 млрд руб. Это позволило им привлечь 5 млрд руб.

Кроме того, 108 предприятиям оказали 209 услуг по разработке документации, проведению исследований, сертификации, продвижению.

Эти меры поддержки бизнес получал в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализовался в 2019-2024 годах. В Челябинской области за это время 1,5 тыс. предпринимателей получили кредиты и микрозаймы на сумму 4,3 млрд руб., поручительства на 12 млрд руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...