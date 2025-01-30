Челябинские предприниматели получили почти 1 млрд рублей льготных кредитов

В Челябинской области субъекты малого и среднего предпринимательства в 2024 году получили 316 кредитов и микрозаймов на сумму около 1 млрд руб. Это в два раза больше, чем в 2023-м. Об этом рассказали министр экономического развития региона Марина Клочкова и гендиректор «Мой бизнес» Ирина Казанцева на пресс-конференции.

В прошлом году челябинским предпринимателям было выдано 300 микрозаймов на сумму 733 млн руб. и 16 кредитов в размере 255 млн руб. Также за этот период количество субъектов МСП составило 145 тыс. единиц и увеличилось на 3% с начала 2024 года.

Предпринимателям в прошлом году выдали 297 поручительств для получения кредитов в банках на сумму 2,2 млрд руб. Это позволило им привлечь 5 млрд руб.

Кроме того, 108 предприятиям оказали 209 услуг по разработке документации, проведению исследований, сертификации, продвижению.

Эти меры поддержки бизнес получал в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализовался в 2019-2024 годах. В Челябинской области за это время 1,5 тыс. предпринимателей получили кредиты и микрозаймы на сумму 4,3 млрд руб., поручительства на 12 млрд руб.