Посольство РФ выяснит число россиян на борту упавшего в Вашингтоне самолета

Посольство России в США уточняет, были ли граждане России на борту пассажирского самолета Bombardier, столкнувшегося с вертолетом в Вашингтоне. Об этом дипмиссия сообщила ТАСС.

На месте крушения, пишет NBC, находится более 300 спасателей. Начальник пожарной службы и службы неотложной медицинской помощи округа Колумбия Джон Доннелли отметил, что они работают в «крайне суровых условиях». Водолазам приходится тратить много времени на поиск, поскольку в темной и мутной воде находятся куски льда. Работа также осложняется сильным ветром.

Самолет выполнял рейс из штата Канзас в Вашингтон. Он потерпел крушение, столкнувшись с вертолетом, рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана. Обломки лайнера упали в реку Потомак. Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). Экипаж вертолета состоял из трех военнослужащих. CBS со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции из воды достали не менее 18 тел.