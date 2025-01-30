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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ выяснит число россиян на борту упавшего в Вашингтоне самолета

Посольство России в США уточняет, были ли граждане России на борту пассажирского самолета Bombardier, столкнувшегося с вертолетом в Вашингтоне. Об этом дипмиссия сообщила ТАСС.

На месте крушения, пишет NBC, находится более 300 спасателей. Начальник пожарной службы и службы неотложной медицинской помощи округа Колумбия Джон Доннелли отметил, что они работают в «крайне суровых условиях». Водолазам приходится тратить много времени на поиск, поскольку в темной и мутной воде находятся куски льда. Работа также осложняется сильным ветром.

Самолет выполнял рейс из штата Канзас в Вашингтон. Он потерпел крушение, столкнувшись с вертолетом, рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана. Обломки лайнера упали в реку Потомак. Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). Экипаж вертолета состоял из трех военнослужащих. CBS со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции из воды достали не менее 18 тел.

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Вашингтоне

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов&lt;br> На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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