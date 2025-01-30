Директор «Уралдорстроя» осужден на пять лет строгого режима за дачу взятки

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор директору ООО «Уралдорстрой» Нверу Колозяну, обвиняемому в даче взяток сотрудникам контрольно-надзорного учреждения. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководитель ООО «Уралдорстрой» был задержан сотрудниками УФСБ в декабре 2023 года. По материалам ведомства региональное управление Следственного комитета РФ возбудило и расследовало уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Установлено, что в 2021-2023 годах директор передал должностным лицам ОГКУ «Челябинскавтодор» взятки в виде денег на сумму 8 млн рублей, а также материалов и услуг имущественного характера за совершение заведомо незаконных действий. За это сотрудники госучреждения информировали дорожного подрядчика о возможных проверках с целью сокрытия нарушений условий госконтрактов, а также помогали принимать некачественно выполненные работы.

Приговор не вступил в законную силу.